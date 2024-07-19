Олег Нейфельд увеличит сумму требований после победы в суде над экс-женой бойца СВО

Мэр Богдановича направит выигрыш в суде на помощь бойцам СВО

Мэр Богдановича, Олег Нейфельд, решил отправить 25 тысяч рублей, выигранные в суде у экс-жены бойца СВО за оскорбления, на фронт.

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Также он пояснил, что активно помогает участникам спецоперации и планирует увеличить требования в суде второй инстанции, направив полученные деньги на нужды бойцов.

Нейфельд подчеркнул, что помощь ребятам не всегда публично афишируется, но это не означает ее отсутствие. Он более того подчеркнул свою уверенность в правильности своих действий и намерении не отступать, сообщает URA.RU.