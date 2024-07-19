Летом россияне упиваются пивом, зимой объедаются вредной едой

Летом пиво покупают на 9% чаще, подсчитали в X5

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Сервис "Пакет" от Х5 изучил потребительское поведение россиян на основе опроса, а также магазинных чеков, выбитых в магазинах "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с июня 2023 по май 2024 года. Pravda.Ru ознакомилась с результатами исследования.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Круглый год главной статьёй расходов покупателей остаются бытовые нужды и продукты. По тому, чем закупаются в супермаркетах россияне, можно судить об их пищевых привычках.

Как выяснилось, зимой в продуктовой корзине преобладают мясо (64%), "тяжёлая" еда и углеводы (57%). Летом — наоборот, предпочтения отдаются овощам и фруктам (80%). Летом на 9% чаще покупают пиво, с сентября заметно резкое снижение количества чеков с пенным напитком; схожая динамика прослеживается с мороженым.

К зиме растёт интерес к цитрусовым, достигая пика к декабрю. Максимальный средний чек на покупку продуктов также закономерно приходится на декабрь.