Летом россияне упиваются пивом, зимой объедаются вредной едой

Сервис "Пакет" от Х5 изучил потребительское поведение россиян на основе опроса, а также магазинных чеков, выбитых в магазинах "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с июня 2023 по май 2024 года. Pravda.Ru ознакомилась с результатами исследования.
Круглый год главной статьёй расходов покупателей остаются бытовые нужды и продукты. По тому, чем закупаются в супермаркетах россияне, можно судить об их пищевых привычках.
Как выяснилось, зимой в продуктовой корзине преобладают мясо (64%), "тяжёлая" еда и углеводы (57%). Летом — наоборот, предпочтения отдаются овощам и фруктам (80%).
Летом на 9% чаще покупают пиво, с сентября заметно резкое снижение количества чеков с пенным напитком; схожая динамика прослеживается с мороженым.
К зиме растёт интерес к цитрусовым, достигая пика к декабрю. Максимальный средний чек на покупку продуктов также закономерно приходится на декабрь.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.