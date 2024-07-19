Газ подведут к каждой даче: вот что надо делать, чтобы обойти подводные камни бесплатной газификации — советы юриста

Юрист Васильева: социальная газификация в садоводческих обществах идёт с трудом

2:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Юрист Московского союза садоводов, кандидат юридических наук Оксана Васильева подсказала читателям Pravda. Ru, как грамотно воспользоваться программой бесплатной газификации в садоводческих обществах.

Фото: flickr.com by Ivan Radic, CC BY 2.0

Как известно, государство даёт сейчас возможность собственникам жилых домов, расположенных в садовых товариществах, бесплатно провести газ до границ своих земельных участков. Желающих воспользоваться социально выгодным предложением много. Но, много и проблем на пути к его реализации. Юрист перечисляет основные:

"СНТ должно быть территорией в границах населённого пункта. Это не всегда возможно. А у некоторых СНТ ещё была своя газификация. У кого-то трубы принадлежат частным лицам, у кого-то газораспределительный механизм", — перечисляет Ольга Васильева. "Чтобы участок с адресом реально относился к деревне, СНТ должно этот участок вывести из границ общества. Как это сделать? Никак. Если участок в середине, собственник не может выйти из границ СНТ. То есть, надо ликвидировать СНТ, затем присоединить к деревне. Тогда возникает другой вопрос: деревня-то возьмет их, администрация готова взять это СНТ? Коллизия в праве, понимаете?", — разводит руками правовед.

То есть, садоводческое общество должно полностью находиться в границах населённого пункта. Это условие непременное.

"Протокол общего собрания надо делать. Форма его установлена, то есть, надо провести общее собрание, собрать определённое количеств голосов и составить протокол. Затем отдать его, к примеру, в "Мособлгаз" и сказать: "Мы хотим газифицироваться" и ждать ответа минимум 30 дней. В любом случае вы попробовать можете. Программа должна быть реализована в рамках существующих норм. Надо разработать непосредственно по территориям план: кого, когда, где газифицировать", — советует эксперт. "Надо съездить в администрацию и сказать: "Мы хотим, чтобы вы нас взяли", с готовыми заявлениями, может быть, даже протокол составить сразу готовый, проголосовать, желательно, чтобы была 100% явка, а потом с этим бюллетенем сразу ехать на приём: "Так и так, мы хотим перейти в населенный пункт, деревню". Они могут ответить, что не готовы вас взять. Вы говорите: "А вот тогда протокол и наше заявление. Давайте нам официальный отказ". Они же должны написать, на каком основании не хотят брать", — говорит юрист.

Если договориться по- хорошему сторонам не удаётся, нужно идти в суд, рекомендует эксперт. И уже там отстаивать свою правоту.

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