Россияне не испытывают отрицательных чувств к мигрантам

Миф о росте межнациональной розни в России опровергнут

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно опросу ВЦИОМ, 81% россиян не испытывает негативных чувств по отношению к мигрантам, проживающим в их населённых пунктах.

Фото: unsplash.com by Matheus Ferrero, PDM

"Это очень высокий показатель. Только 12% заявили о том, что они испытывают негативные эмоции".

По словам эксперта, основной вывод исследования заключается в том, что россияне в большинстве своём положительно оценивают межнациональные отношения в нашей стране.

Таким образом, тема роста межнациональной розни носит несколько искусственный характер. Отдельные преступления в среде мигрантов и негативная реакция российской общественности преподаются в гипертрофированном виде, что только способствует росту подозрительности и недоверия между народами России и ближнего зарубежья.