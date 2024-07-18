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Россияне не испытывают отрицательных чувств к мигрантам

Миф о росте межнациональной розни в России опровергнут

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Общество

Согласно опросу ВЦИОМ, 81% россиян не испытывает негативных чувств по отношению к мигрантам, проживающим в их населённых пунктах.

Миф о росте межнациональной розни в России опровергнут
Фото: unsplash.com by Matheus Ferrero, PDM

"Это очень высокий показатель. Только 12% заявили о том, что они испытывают негативные эмоции". 

По словам эксперта, основной вывод исследования заключается в том, что россияне в большинстве своём положительно оценивают межнациональные отношения в нашей стране.

Таким образом, тема роста межнациональной розни носит несколько искусственный характер. Отдельные преступления в среде мигрантов и негативная реакция российской общественности преподаются в гипертрофированном виде, что только способствует росту подозрительности и недоверия между народами России и ближнего зарубежья. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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