Россияне не испытывают отрицательных чувств к мигрантам

Согласно опросу ВЦИОМ, 81% россиян не испытывает негативных чувств по отношению к мигрантам, проживающим в их населённых пунктах.
"Это очень высокий показатель. Только 12% заявили о том, что они испытывают негативные эмоции".
По словам эксперта, основной вывод исследования заключается в том, что россияне в большинстве своём положительно оценивают межнациональные отношения в нашей стране.
Таким образом, тема роста межнациональной розни носит несколько искусственный характер. Отдельные преступления в среде мигрантов и негативная реакция российской общественности преподаются в гипертрофированном виде, что только способствует росту подозрительности и недоверия между народами России и ближнего зарубежья.
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