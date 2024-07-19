Политолог об общественном транспорте: "В советский период обходились без мигрантов"

Нехватка кадров становится системной проблемой для России, что приводит к необходимости привлекать иностранных специалистов, в том числе в сфере общественного транспорта. Политолог Анастасия Симонова обсудила возможность замены кондукторов и водителей-мигрантов и меры, необходимые для этого, сообщает inkazan.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлов Артём, CC0

По мнению эксперта, заменить иностранных специалистов в общественном транспорте, как и в любой другой сфере, возможно. Для этого нужно создать приемлемые и безопасные условия труда, обеспечить сменный восьмичасовой рабочий день и предложить конкурентные зарплаты. Согласно данным сервиса ГородРабот. ру, средняя зарплата кондуктора в Казани за 2024 год составляет 49,4 тысячи рублей.

"Исторически, в советский период, мы обходились без мигрантов. Улицы были безопаснее, качество работы выше, и рынок труда не зависел от иностранцев. Этот положительный опыт можно повторить и сегодня", — утверждает Симонова.

В текущих условиях россияне неохотно соглашаются на эту работу из-за тяжелого 12-часового графика, небезопасных условий труда и низкой зарплаты по сравнению с затраченными усилиями.