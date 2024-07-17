В Краснодарском крае мигранты не смогут работать в ряде социально значимых сфер

На Кубани сокращают сферы для работы мигрантов

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Управление по миграционным вопросам Краснодарского края предупреждает, что с 22 сентября иностранцы не смогут работать в гостиницах, сфере культуры и сельском хозяйстве.

Фото: archive.org by Nikolay Sizonenko, CC BY 3.0

Ранее, с зимы текущего года, в Краснодарском крае уже действовал запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в таких сферах, как торговля, общественное питание, образование, здравоохранение, спорт и предоставление персональных услуг.

эти меры связаны с необходимостью снижения социальной напряжённости и с необходимостью создания рабочих мест для молодёжи из соседних регионов.