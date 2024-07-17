В ЦИК намерены дать бой политическим англицизмам

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) задумались о замене слова «квиз», которое используется избиркомами при проведении викторин для молодёжи. С таким предложением выступил член комиссии Игорь Борисов.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, CC BY 4.0

Он отметил, что это слово прозвучало на заседании, которое состоялось в среду, «с десяток раз», а ведь это англицизм.

"Слушайте, это викторина, давайте задумаемся, ведь у нас очень много терминов, которые мы ввели в жизнь: это и ДЭГ, и КОИБ, ИнформУИК. Мы вводим в оборот наши русские красивые слова, которые становятся эталоном".

Элла Памфилова и Николай Борисов согласились с необходимостью замены англицизма в тексте.

Квиз — это командная интеллектуально-развлекательная игра, в которой участники отвечают на вопросы из разных областей знаний. Вопросы могут быть на логику, эрудицию, сообразительность и другие качества.

Квизы бывают онлайн и офлайн. В первом случае игроки отвечают на вопросы через интернет, а во втором — собираются вместе в определённом месте.

В квизах обычно несколько раундов с разными типами вопросов: текстовые, аудио, видео и другие. За правильные ответы начисляются баллы. Побеждает команда, которая набрала больше всего баллов за игру.