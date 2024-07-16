Спасатель Джетыгенов рассказал о правилах безопасности на воде

Спасатель Джетыгенов рассказал, как избежать утопления в реке

1:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Максим Джетыгенов, руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, предупреждает читателей NewsInfo.ru о возможных опасностях на воде и даёт советы по безопасному отдыху.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah, PDM

Он рекомендует выбирать места для купания, которые были специально оборудованы для этой цели. В идеале, на таких местах должен быть стационарный спасательный пост, а также огороженная буйками зона для купания, где было проведено специальное обследование дна на предмет наличия опасных предметов, таких как стекло, камни, палки или штыри.

В жаркую погоду нужно быть осторожным с солнцем и ультрафиолетовыми лучами. Если не носить головной убор и не оставаться в тени, можно получить тепловой удар. Это может привести к потере сознания и испортить отдых. Кроме того, резкий перепад температур при погружении в воду может негативно сказаться на организме.

"Можно позагорать небольшое время для того, чтобы получить солнечные ванны, но ни в коем случае не засыпать на солнце и не задерживаться на долгое время. Плюс ко всему, использовать крем, закрывать голову головным убором от попадания прямых солнечных лучей", — рекомендует эксперт

Джетыгенов рекомендует взять с собой на пляж пару литров воды, чтобы поддерживать водный баланс организма. Кроме того, вода пригодится для промывания случайных ран.

Также он советует взять с собой на пляж минимальную аптечку для первой помощи. В ней должны быть хотя бы пластыри, бинты и антисептик.

Ещё одна рекомендация — ходить по пляжу в шлёпанцах, а не босиком. В песке могут скрываться опасные предметы, такие как стекляшки, колючки и открытые ракушки, которые могут привести к порезам.