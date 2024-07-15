Наказание Достоевским: какие книги из школьной программы труднее всего осилить школьникам

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"Звук": почти половина школьников читают только краткое содержание книг

1:46
Общество

Почти половина российских школьников читают книги из летнего учебного списка не полностью, а лишь в кратком изложении, выяснил в ходе опроса HiFi-стриминг "Звук". Исследователи выяснили, как школьники справляются с заданной на лето литературой, любят ли читать и какие форматы предпочитают для усвоения произведений.

"Звук": почти половина школьников читают только краткое содержание книг
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Оказалось, что читать книг в кратком содержании предпочитают 40% школьников. 59% читают заданные на лето произведения, но выборочно.

Дети, как и взрослые, читают не только печатные книги: 22% учащихся выбирают электронные книги, и столько же предпочитают аудиоверсии. Школьники чаще всего слушают литературу во время уборки по дому или других бытовых дел (14%) и в машине (14%).

Наиболее сложными для восприятия произведениями из школьной программы, по мнению большинства опрошенных (47%), являются драматические. В топе ответов — "Преступление и наказание" Фёдора Достоевского и "На дне" Максима Горького. 28% россиян отметили, что исторические романы также трудны для восприятия, часто приводя в пример "Петр Первый" Алексея Толстого и "Белая гвардия" Михаила Булгакова.

Россиян также спросили, читают ли современные школьники больше или меньше, чем их родители в том же возрасте. Большинство респондентов (45%) считают, что меньше, а 41% уверены, что дети вообще не любят литературу.

Опрос был проведён в июле 2024 года в городах-миллионниках, среди 1210 россиян, имеющих детей.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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