Мошенники разработали новую схему обмана граждан

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Мошенники придумали новую схему обмана. Они звонят людям и представляются сотрудниками коммунальных служб и энергокомпаний. Они говорят, что могут сделать перерасчёт платежей за ЖКУ или предоставить скидку на оплату.

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Мошенники входят в личный кабинет жертвы и берут от её имени кредиты. После этого они выводят деньги. Из-за таких случаев возбуждены десятки дел. Ущерб, причинённый пострадавшим, исчисляется миллионами рублей.

В "Мосэнерго" изданию сообщили, что не работают напрямую с населением. В компании посоветовали в случае звонка от человека, который представляется сотрудником компании, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.