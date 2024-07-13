В Краснодаре жители и полиция вынудили извиниться агрессивного мигранта

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

В Краснодаре произошла массовая драка, в которой полиция задержала молодого человека, ставшего инициатором конфликта с отцами, чьи дети не могли попасть на детские площадки.

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Следствие выяснило, что зачинщиком конфликта на улице Лавочкина был 19-летний уроженец Средней Азии, который получил российское гражданство в 2022 году. Он принёс публичные извинения перед жителями города и признал свою вину в произошедшем.

На него составили протокол, и теперь ему грозит административный арест на срок до 15 суток. Материалы дела будут рассмотрены в суде, который определит меру наказания.

В интернете люди активно обсуждают этот случай и считают, что извинений недостаточно. Они предлагают либо выдворять из страны тех приезжих, которые не уважают интересы местных жителей, либо отправлять их на специальную военную операцию, чтобы они могли искупить свою вину.