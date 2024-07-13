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В Краснодаре жители и полиция вынудили извиниться агрессивного мигранта

1:01
Общество

В Краснодаре произошла массовая драка, в которой полиция задержала молодого человека, ставшего инициатором конфликта с отцами, чьи дети не могли попасть на детские площадки.

В Краснодаре жители и полиция вынудили извиниться агрессивного мигранта
Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Следствие выяснило, что зачинщиком конфликта на улице Лавочкина был 19-летний уроженец Средней Азии, который получил российское гражданство в 2022 году. Он принёс публичные извинения перед жителями города и признал свою вину в произошедшем.

На него составили протокол, и теперь ему грозит административный арест на срок до 15 суток. Материалы дела будут рассмотрены в суде, который определит меру наказания.

В интернете люди активно обсуждают этот случай и считают, что извинений недостаточно. Они предлагают либо выдворять из страны тех приезжих, которые не уважают интересы местных жителей, либо отправлять их на специальную военную операцию, чтобы они могли искупить свою вину.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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