В Краснодаре произошла массовая драка, в которой полиция задержала молодого человека, ставшего инициатором конфликта с отцами, чьи дети не могли попасть на детские площадки.
Следствие выяснило, что зачинщиком конфликта на улице Лавочкина был 19-летний уроженец Средней Азии, который получил российское гражданство в 2022 году. Он принёс публичные извинения перед жителями города и признал свою вину в произошедшем.
На него составили протокол, и теперь ему грозит административный арест на срок до 15 суток. Материалы дела будут рассмотрены в суде, который определит меру наказания.
В интернете люди активно обсуждают этот случай и считают, что извинений недостаточно. Они предлагают либо выдворять из страны тех приезжих, которые не уважают интересы местных жителей, либо отправлять их на специальную военную операцию, чтобы они могли искупить свою вину.
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