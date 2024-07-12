Цыганский табор возвращается: реакция и мнения жителей Казани

Цыганский табор в Казани: жители обеспокоены новым соседством

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

В Казани между поселками Нагорный и Царицыно расположился цыганский табор. О новых соседях рассказали в Telegram-канале "Регион116". Цыгане уже начали обживаться на поле, установив бытовку и расчистив место для столов и скамеек. Жители Нагорного и Царицыно обеспокоены.

Фото: ars.usda.gov by Scott Bauer, PDM

Автор публикации сообщил, что пытался разобраться по этому вопросу с участковым, но правоохранитель не реагировал и лишь обещал разобраться. "Прячьте детей и лошадей", — призвал Михаил. Пользователь Оле напомнила, что цыганские таборы пропали в преддверии Универсиады.

Татьяна рассказала, что несколько семей ранее проживали недалеко от метро Аметьево, но из-за распространения наркотиков их дома подожгли. Другие представители табора решили переехать еще до чрезвычайной ситуации, сообщает inkazan. ru.