Цыганский табор возвращается: реакция и мнения жителей Казани

В Казани между поселками Нагорный и Царицыно расположился цыганский табор. О новых соседях рассказали в Telegram-канале "Регион116". Цыгане уже начали обживаться на поле, установив бытовку и расчистив место для столов и скамеек. Жители Нагорного и Царицыно обеспокоены.
Автор публикации сообщил, что пытался разобраться по этому вопросу с участковым, но правоохранитель не реагировал и лишь обещал разобраться. "Прячьте детей и лошадей", — призвал Михаил. Пользователь Оле напомнила, что цыганские таборы пропали в преддверии Универсиады.
Татьяна рассказала, что несколько семей ранее проживали недалеко от метро Аметьево, но из-за распространения наркотиков их дома подожгли. Другие представители табора решили переехать еще до чрезвычайной ситуации, сообщает inkazan. ru.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.