Одна из самых богатых женщин Казахстана отказалась от паспорта России

Предпринимательница Айдан Сулейменова отказалась от паспорта РФ

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Одна из самых богатых женщин Казахстана Айдан Сулейменова подала заявление об отказе от российского паспорта, следуя указу президента РФ Владимира Путина "О приеме в гражданство России и выходе из гражданства России", сообщает EADaily.

Фото: Личный архив by Афонина Анастасия, PDM

Она является дочерью первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова и женой казахстанского бизнесмена Данияра Абулгазина. Сулейменова владеет компанией ADD Invest Properties, через которую совместно с супругами Кулибаевыми управляет столичными торгово-развлекательными центрами Keruen City и Talan Gallery, а также держит долю в ТРЦ Keruen. В портфеле компании также находится 50 процентов ТРЦ Keruen City в Актобе. Кроме того, Айдан Сулейменова возглавляет благотворительный фонд "Аяла".

По итогам 2023 года, Сулейменова заняла восьмое место в рейтинге самых успешных рантье с выручкой 4,3 миллиарда тенге (более 800 миллионов рублей).