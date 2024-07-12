Санкт-Петербург: солнечный оазис на берегу моря в Европейской России

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Санкт-Петербургу повезло с погодой. В первую декаду июля в городе не было сильной жары, которая охватила значительную часть Европейской России. Однако в плане осадков декада выдалась неудачной.

Влияние высотной фронтальной зоны привело к частым сильным дождям. За декаду выпало 200% от нормы осадков.

В предстоящие выходные и на следующей неделе Санкт-Петербург будет находиться вне зоны влияния блокирующего антициклона. Погода будет по-летнему тёплой. Редкий день полуденная температура не будет достигать +25 градусов. Белые ночи также ожидаются тёплыми — от +15 до +18 градусов.

При этом изогнутое атмосферным блоком струйное течение будет продолжать вносить нестабильность в погоду. В прогнозе остаются кратковременные ливневые дожди с грозами.