Социологи опровергли миф о том, что учиться и жениться одновременно нельзя

Миф о несовместимости брака и студенческой жизни опровергнут

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Согласно исследованию, проведённому в МГУ, брак не влияет на успеваемость студентов, но при этом они чувствуют себя более счастливыми и испытывают меньше стресса по сравнению с теми, кто не состоит в отношениях.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

"На Летней психологической школе участники со всей страны под руководством сотрудника факультета психологии МГУ Дарины Нечаевой выяснили, что студенты, состоящие в браке, испытывают меньше стресса и ощущают себя более счастливыми и благополучными по сравнению со студентами, не состоящими в романтических отношениях. При этом уровень успеваемости значимо не различался у обеих групп", - сообщили в вузе.

Таким образом, мнение о несовместимости семейной жизни и учёбы не подтвердилось.