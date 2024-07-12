Роскомнадзор заблокировал доступ к популярному сайту с фанфиками "Фикбук"

Сайт с фанфиками (произведениями, созданными на основе книг, кино, сериалов, анимаций и других источников), Фикбук, оказался в реестре заблокированных ресурсов Роскомнадзора (РКН). Об этом сообщает URA. RU.
Согласно открытым данным за 2023 год, Фикбук является крупнейшей русскоязычной платформой для онлайн-публикаций не только фанфиков, но и оригинальных историй и литературных статей.
Ранее РКН неоднократно требовал от администрации сайта удалить запрещенный в РФ контент, содержащий пропаганду ЛГБТ*.
* ЛГБТ движение признано в России экстремистским и запрещено.
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