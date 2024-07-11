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Учтут каждый лайк? На что влияет социальный рейтинг в России и как его узнать

Эксперт Алёхин сравнил российскую систему социального рейтинга с китайской

3:35
Общество

Российский государственный социальный университет запустил систему подсчёта социального рейтинга "Мы". Pravda.Ru узнала, как воспользоваться сервисом и на что будут влиять присвоенные им результаты.

Эксперт Алёхин сравнил российскую систему социального рейтинга с китайской
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers, PDM

"Пока мы просто в качестве игрушки сделали, Российский государственный социальный университет, такую фишечку — сайтик "Мы", платформу социального скоринга", — объясняет социальный технолог Роман Алёхин.

"Я попробовал пройти, и там вопросы: образование, дальше профессия, по профессии/не по профессии работаете, кем работаете, уровень дохода, участвуете ли в благотворительности и гуманитарных акциях — таких вопросов штук 15. И соответственно, выводится потом социальный рейтинг. И про здоровье тоже, спорт и так далее. Выводится социальный рейтинг на диаграмме типа колеса жизни, и там по всем направлениям жизни, по социальному рейтингу, ты видишь по этой диаграмме, где ты проседаешь, где у тебя много и так далее. Но это просто пока игрушка, чтобы, наверное, дать народу возможность то ли привыкнуть, то ли понять, вообще что будет оцениваться в социальном рейтинге", — рассказывает он.

Подобная система с успехом реализована в Китае. "Хотя в Китае оценивают всё гораздо глубже — то есть там каждый твой пост, лайк, комментарий в соцсетях оценивается, насколько ты патриот. Уже проводилось много исследований, что при опросах люди врут часто, искажают информацию. И, соответственно, одно дело, когда ты опрос прошёл и хочешь выглядеть лучше, потому что тебя напрямую спросили, неважно, что это машина спросила, и другое дело, когда ты в жизни, в соцсетях, в интернете зашёл на какой-то сайтик, где, извините, порнография, сайт про алкоголь, про курение, посмотрел какой-то негативный клипчик, написал какой-то позитивный комментарий под негативным клипом или под вредным клипом, что-то лайкнул. И вот это всё учитывается в социальном рейтинге", — предупреждает собеседник издания.

Тем не менее российскую новинку он оценивает скорее критически, несмотря на высокий уровень цифровизации в стране. "Наше Минцифры, к сожалению, в большинстве случаев, как я вижу, занимается не работой для людей, а играются, создают какие-то интересные проектики, просто ради, инновации ради инноваций, то есть цифры ради цифр", — сетует эксперт.

Он опасается превращения социального рейтинга в кнут вместо пряника. "Получится так, что социальный рейтинг будет использоваться для большего угнетения и упрощения управляемости системы. То есть когда у тебя есть социальный рейтинг, тебе не надо растить человека или ему что-то объяснять, а ты говоришь: "У тебя низкий социальный рейтинг — соответственно, мы платим тебе пониженную пенсию" (условно), или "У тебя низкий социальный рейтинг — значит, мы тебе просто социальный лифт закрываем на ключик", "У тебя низкий социальный рейтинг, и, значит, мы вот так". То есть, скорее всего, будет работать именно так, а не так, что: "А у тебя высокий социальный рейтинг, и мы тебя зовём управлять страной", — пояснил он.

Китай на фоне надвигающегося с неизбежностью демографического кризиса от такого применения социального рейтинга отказался и в целом стремится к переходу "от технократии в более гуманитарное управление", заключил Роман Алёхин.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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