Бывшая сотрудница футбольного союза и клуба "Зенит" Мария Измайлова принесла извинения за инцидент, связанный с флагом "Эспаньолы". Ранее на матче она, как сотрудница клуба потребовала убрать знамя подразделения как недопустимую символику.
Добровольческая бригада сообщила, что конфликт исчерпан. Мария Измайлова, которая ранее ошибочно связала "Эспаньолу" с украинскими нацистскими группировками, встретилась с представителями бригады. Она признала свою ошибку, извинилась и выразила поддержку России, "Эспаньоле" и всем нашим бойцам. Мария также заявила о своём желании помогать парням на фронте.
"Такого негромкого мужества в эти дни так и не хватило ее большим боссам из РФС, который ограничился скупым комментарием про атрибутику, отстранив Измайлову от работы", — пишет военкор и член СПЧ Александр Коц.
Таким образом, оказалось имела место не политическая провокация, а некоторая неосведомлённость, "рвение не по разуму" в отношении исполнения служебных инструкций, за которое сама же девушка и пострадала, так как на неё возложили ответственность за скандал в итоге.
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