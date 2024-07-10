Уровень зарплат планируют соотнести с социальной значимостью

По мнению Дмитрия Медведева, зарплата курьера не должна быть выше зарплаты инженера. Этот вопрос требует регулирования.
Председатель ЕР отметил, что на рынке труда растёт спрос на специалистов, выполняющих обслуживающие функции. Однако важно, чтобы это не приводило к оттоку кадров из реального сектора экономики. В противном случае могут возникнуть проблемы.
"Настоящие проблемы, которые мы сейчас вынуждены решать в ходе СВО, когда нам не хватает работников, а курьеров с улицы, или же тех, кто занимается частным извозом, мы, конечно, туда на заводы отправить не можем".
Действительно, при базовой ставке зарплата курьера меньшая, чем у инженера при дополнении процентов с заказов может существенно превышать заработную плату инженеров, преподавателей и сотрудников НИИ.
Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.