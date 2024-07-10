Уровень зарплат планируют соотнести с социальной значимостью

Дмитрий Медведев: Зарплата курьера не должна быть выше зарплаты инженера

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

По мнению Дмитрия Медведева, зарплата курьера не должна быть выше зарплаты инженера. Этот вопрос требует регулирования.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

Председатель ЕР отметил, что на рынке труда растёт спрос на специалистов, выполняющих обслуживающие функции. Однако важно, чтобы это не приводило к оттоку кадров из реального сектора экономики. В противном случае могут возникнуть проблемы.

"Настоящие проблемы, которые мы сейчас вынуждены решать в ходе СВО, когда нам не хватает работников, а курьеров с улицы, или же тех, кто занимается частным извозом, мы, конечно, туда на заводы отправить не можем".

Действительно, при базовой ставке зарплата курьера меньшая, чем у инженера при дополнении процентов с заказов может существенно превышать заработную плату инженеров, преподавателей и сотрудников НИИ.