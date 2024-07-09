Мария Захарова иносказательно ответила на скандальный пост Пугачёвой

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Аллы Пугачёвой об инциденте с детской больницей в Киеве.
"Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберётся — не Тимошка, видит немножко".
Ранее певица опубликовала пост о том, что в детскую больницу в Киеве попала ракета.
"Бог терпелив, но всему есть предел"
Ранее Министерство обороны России заявило, что утверждения о преднамеренном ударе по гражданским объектам на территории Украины не соответствуют действительности. Разрушения, о которых идёт речь, были вызваны падением украинской ракеты системы противовоздушной обороны.
В Госдуме уже предложили за преднамеренную клевету на ВС РФ и действия, подпадающие под норму УК РФ о дискредитации армии признать Пугачёву иноагентом и конфисковать всё её имущество, имеющееся в России.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.