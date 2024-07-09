Мария Захарова иносказательно ответила на скандальный пост Пугачёвой

Мария Захарова в ответ Алле Пугачёвой: "Бог - не Тимошка: видит немножко"

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Аллы Пугачёвой об инциденте с детской больницей в Киеве.

Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации, CC BY 4.0

"Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберётся — не Тимошка, видит немножко".

Ранее певица опубликовала пост о том, что в детскую больницу в Киеве попала ракета.

"Бог терпелив, но всему есть предел"

Ранее Министерство обороны России заявило, что утверждения о преднамеренном ударе по гражданским объектам на территории Украины не соответствуют действительности. Разрушения, о которых идёт речь, были вызваны падением украинской ракеты системы противовоздушной обороны.

В Госдуме уже предложили за преднамеренную клевету на ВС РФ и действия, подпадающие под норму УК РФ о дискредитации армии признать Пугачёву иноагентом и конфисковать всё её имущество, имеющееся в России.