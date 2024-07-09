Глава рособрнадзора полагает, что школьники против отмены ЕГЭ

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Школьники никогда не согласятся на отмену ЕГЭ в пользу традиционной системы аттестации, так как это увеличит для них число экзаменов в несколько раз, об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Фото: образование42.рф by Министерство образования Кузбасса

"Вот молодые ребята — наша аудитория — они не знают, что такой старый формат. И я уверен, они никогда не подпишутся под то, что было в прошлом. Смысл старой системы заключался в том, что надо было сдать как минимум шесть экзаменов в школе — да, в родной школе своим учителям, но это был экзамен. И, как минимум, три экзамена надо было сдавать в университет или институт, в который ты хочешь поступить", — сказал он.

Однако эта демагогия призвана не столько защитить школьников, сколько дискредитировать позиции противников ЕГЭ. Однако, как обычно это бывает, правы не защитники ЕГЭ и не его противники: большинство экспертов в области образования полагают, что формат ЕГЭ удобен для поступления в вузы, но не удобен и неэффективен в качестве формата выпускных испытаний.