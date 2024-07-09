В Госдуме предложили признать Аллу Пугачёву иноагентом

Депутат Алексей Журавлёв заявил, что Аллу Пугачёву давно следует признать иноагентом

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв предложил признать Аллу Пугачёву иностранным агентом и лишить её имущества из-за того, что она, по его мнению, дискредитирует российскую армию.

Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey by Инстаграм Аллы Пугачёвой is licensed under public doman

Ранее певица опубликовала в террористической соцсети, запрещённой в России, пост о том, что в Киеве ракета попала в детскую больницу.

"Бог терпелив, но всему есть предел", намекая на виновность российских солдат в трагедии.

Журавлёв считает этот пост прямым вызовом российскому обществу и государству.

"Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу над западной пропагандой", - сказал Журавлев РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что Россия не атакует гражданские объекты. Он также отмечал, что в случае с больницей в Киеве речь идёт о падении ракеты ПВО. Об этом же заявляло и Министерство обороны РФ.

Ракета, попавшая в детскую больницу, была выпущена из американской системы NASAMS.