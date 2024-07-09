Главный психиатр России сообщила об укреплении психического здоровья россиян

Светлана Шпорт: психическое здоровье россиян за 20 лет значительно улучшилось

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Как сообщила Светлана Шпорт, главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России, с 2005 года уровень заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения в нашей стране снизился почти на 20%.

Фото: Freepik by freepik, PDM

"Показатель заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства и расстройства поведения на 100 тысяч населения в 2005 году составил 389,4, к 2013 году этот показатель снизился уже до 320,2, а в 2023 году – до 314,4, таким образом снижение составило почти 20%", — сказала Шпорт.

На заседании Общественного совета при Министерстве здравоохранения Российской Федерации и Росздравнадзоре было отмечено, что в 2023 году число людей, страдающих психическими расстройствами, составило 3,9 миллиона человек. Это на 3% меньше, чем десять лет назад.