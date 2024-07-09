Возможные изменения в ЕГЭ: устная литература и правила пересдачи

Рособрнадзор начал процедуру сбора предложений по изменению единого государственного экзамена (ЕГЭ). До 15 августа будут приниматься предложения, которые затем рассмотрят специалисты в области образования. Это происходит на фоне обсуждений депутатов Госдумы об отмене экзамена.
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург выделил несколько возможных изменений в ЕГЭ. В экзамене по литературе может появиться устная часть, как это сделано в экзамене по английскому языку. В этом году была введена возможность пересдачи экзамена, однако новый результат всегда заменял предыдущий. Ямбург предложил изменить это правило, чтобы в зачет шел лучший результат из двух попыток, что позволит ученикам не бояться использовать второй шанс.
Полная отмена ЕГЭ маловероятна, так как экзамен помогает детям из регионов поступать в крупные университеты и предоставляет возможность молодежи из-за рубежа участвовать в российской образовательной системе благодаря единой форме, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.