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Возможные изменения в ЕГЭ: устная литература и правила пересдачи

Рособрнадзор собирает предложения по изменению ЕГЭ: мнения экспертов

1:09
Общество

Рособрнадзор начал процедуру сбора предложений по изменению единого государственного экзамена (ЕГЭ). До 15 августа будут приниматься предложения, которые затем рассмотрят специалисты в области образования. Это происходит на фоне обсуждений депутатов Госдумы об отмене экзамена.

Рособрнадзор собирает предложения по изменению ЕГЭ: мнения экспертов
Фото: образование42.рф by Министерство образования Кузбасса

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург выделил несколько возможных изменений в ЕГЭ. В экзамене по литературе может появиться устная часть, как это сделано в экзамене по английскому языку. В этом году была введена возможность пересдачи экзамена, однако новый результат всегда заменял предыдущий. Ямбург предложил изменить это правило, чтобы в зачет шел лучший результат из двух попыток, что позволит ученикам не бояться использовать второй шанс.

Полная отмена ЕГЭ маловероятна, так как экзамен помогает детям из регионов поступать в крупные университеты и предоставляет возможность молодежи из-за рубежа участвовать в российской образовательной системе благодаря единой форме, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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