Если нет света: 10 советов спасателей на случай выключения электричества

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10 советов для оставшихся без света дал участник госкомиссии по ЧС

2:42
Общество » Практика

Жаркая погода в южных регионах страны вызывает перегрузку электросетей, что может привести к авариям и отключению электричества.

10 советов для оставшихся без света дал участник госкомиссии по ЧС
Фото: Wikipedia by Leon Brooks, PDM

Это связано с активным использованием систем вентиляции, кондиционеров, холодильного оборудования и других электроприборов.

Как пережить выключение электричества? Свои рекомендации жителям городов и посёлков, где возможны аварийные отключения электричества дал Pravda.Ru экс-советник при Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Правительстве СССР Анатолий Смирнов.

Десять главных советов для тех, у кого возможно выключение электричества

  1. Зарядите все свои мобильные устройства, включая смартфоны и планшеты, следите, чтобы заряд был не менее 50%. В автомобилях есть возможность зарядить смартфоны от "прикуривателя".
  2. Предупредите своих близких и коллег о том, что в случае отключения электричества выключатся базовые станции и может пропасть сотовая связь.
  3. Запаситесь питьевой водой и технической водой для туалета, душа и т. д., так как при отключении электричества могут возникнуть проблемы с водоснабжением.
  4. Подготовьте фонарики и свечи на случай, если электричество будет отключено в вечернее и ночное время.
  5. Проверьте наличие запасов продуктов питания, особенно тех, которые не требуют приготовления или хранения в холодильнике. Убедитесь, что у вас есть достаточно лекарств и медицинских принадлежностей на случай, если вам понадобится помощь. Вспомните, где у вас лежит гитара, настольные игры, карты или радиоприёмник на батарейках.
  6. Постарайтесь, при возможности, не пользоваться лифтами — в случае отключения электричества они могут застрять и вы точно будете не единственными, кого будут вызволять лифтёры.
  7. Постарайтесь избегать использования мощных электроприборов, которые могут перегрузить сеть.
  8. Если у вас есть генератор, убедитесь, что он работает исправно и имеет достаточный запас топлива.
  9. Узнайте и запишите телефон вашего поставщика электроэнергии, диспетчерской службы.
  10. Выключение электричества происходит из-за жары, поэтому приготовьте марлю или лёгкое полотенце, которое можно намочить, при возможности купите карманный или USB-вентилятор.

Диспетчеры вводят графики временных отключений в Ростовской области и на Кубани, глава Крыма предупредил об аномальной жаре и возможных проблемах, а минэнерго обещает следить за своевременным завершением ремонтов на электростанциях.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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