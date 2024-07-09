Если нет света: 10 советов спасателей на случай выключения электричества

10 советов для оставшихся без света дал участник госкомиссии по ЧС

2:42 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

Жаркая погода в южных регионах страны вызывает перегрузку электросетей, что может привести к авариям и отключению электричества.

Фото: Wikipedia by Leon Brooks, PDM

Это связано с активным использованием систем вентиляции, кондиционеров, холодильного оборудования и других электроприборов.

Как пережить выключение электричества? Свои рекомендации жителям городов и посёлков, где возможны аварийные отключения электричества дал Pravda.Ru экс-советник при Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Правительстве СССР Анатолий Смирнов.

Десять главных советов для тех, у кого возможно выключение электричества

Зарядите все свои мобильные устройства, включая смартфоны и планшеты, следите, чтобы заряд был не менее 50%. В автомобилях есть возможность зарядить смартфоны от "прикуривателя". Предупредите своих близких и коллег о том, что в случае отключения электричества выключатся базовые станции и может пропасть сотовая связь. Запаситесь питьевой водой и технической водой для туалета, душа и т. д., так как при отключении электричества могут возникнуть проблемы с водоснабжением. Подготовьте фонарики и свечи на случай, если электричество будет отключено в вечернее и ночное время. Проверьте наличие запасов продуктов питания, особенно тех, которые не требуют приготовления или хранения в холодильнике. Убедитесь, что у вас есть достаточно лекарств и медицинских принадлежностей на случай, если вам понадобится помощь. Вспомните, где у вас лежит гитара, настольные игры, карты или радиоприёмник на батарейках. Постарайтесь, при возможности, не пользоваться лифтами — в случае отключения электричества они могут застрять и вы точно будете не единственными, кого будут вызволять лифтёры. Постарайтесь избегать использования мощных электроприборов, которые могут перегрузить сеть. Если у вас есть генератор, убедитесь, что он работает исправно и имеет достаточный запас топлива. Узнайте и запишите телефон вашего поставщика электроэнергии, диспетчерской службы. Выключение электричества происходит из-за жары, поэтому приготовьте марлю или лёгкое полотенце, которое можно намочить, при возможности купите карманный или USB-вентилятор.

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