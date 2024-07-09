Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы продукты, которые нельзя хранить в морозилке
Как кошка выражает свою любовь
Как подготовить кожу к ночному восстановлению: эффективные методы
Звезды КХЛ и НХЛ будут проводить благотворительные матчи
Epic Games обвиняет Apple в саботаже запуска Epic Games Store на iOS в ЕС
В этой части России туристы из Китая бывают чаще всего
Выплаты по 10 000 рублей из остатков маткапитала осуществят к сентябрю
Что хорошо растет рядом с клубникой: секреты идеального соседства на грядке
10 правил, о которых нельзя забывать при покупке автомобиля
Сергей Аксёнов доложил о состоянии крымской энергетики в связи с рекордной жарой

Глава Крыма призвал жителей и гостей полуострова экономить электроэнергию

1:27
Общество

Сергей Аксёнов в своём телеграмм-канале обратился к жителям и гостям Республики Крым и призвал к экономии электроэнергии в связи с высоким энергопотреблением и выводом из строя ряда мощностей.

В связи с аномально жаркой погодой в Крыму возникли проблемы с энергоснабжением. Аварии связаны с увеличением нагрузки на энергосистему из-за активного использования систем вентиляции, кондиционирования и холодильного оборудования.

Самая сложная ситуация сложилась в Алуште и близлежащих районах городского округа. После аварии на газопроводе значительно возросла нагрузка на электрические сети.

Из-за экстремальной жары количество аварийных бригад "Крымэнерго" было увеличено. В настоящее время ведутся работы по восстановлению энергоснабжения в тех местах, где оно было нарушено.

На сегодняшний день пиковая мощность потребления в регионе составила 1194 МВт, этот показатель был зафиксирован около 15 часов. Несмотря на увеличение потребления, собственных мощностей достаточно, и энергодефицит Крыму не грозит.

Чтобы снизить нагрузку на электросети и избежать аварий, просим жителей и гостей полуострова не включать одновременно мощные электроприборы или делать это по очереди. Также просим экономно использовать электроэнергию.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Июльский уход за огурцами: какие подкормки нужны в период активного плодоношения

Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.

Как накормить огурцы в июле: лучшие подкормки
5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП
Топ-5 способов экономить бензин на автомате: просто и эффективно
Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
ЗРК NASAMS. Западное оружие ВСУ, бьющее по собственным домам Дмитрий Плотников Премьер Польши Туск озвучил "логичное" намерение сбивать российские ракеты Любовь Степушова "Дедовщина" в николаевские времена закалила будущих оракулов России Сергей Лебедев
Забудьте все, что вы знали о виноградниках: революционный подход к обрезке листьев
Эти три породы кошек считаются самыми красивыми в мире: поразят вас своей красотой
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Последние материалы
Выплаты по 10 000 рублей из остатков маткапитала осуществят к сентябрю
Что хорошо растет рядом с клубникой: секреты идеального соседства на грядке
10 правил, о которых нельзя забывать при покупке автомобиля
Выбираем лучший способ передвижения для путешествия
Физик Кавокин заявил о дискриминации со стороны журнала Nature
ЗРК NASAMS. Западное оружие ВСУ, бьющее по собственным домам
Советы, как выбрать качественный сыр
AMD Ryzen 9 9900X превзошел Intel Core i9-14900K
Как помочь вашей кошке пережить жару
Сергей Безруков показал очаровательную жену в День семьи, любви и верности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников