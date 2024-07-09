Сергей Аксёнов доложил о состоянии крымской энергетики в связи с рекордной жарой

Глава Крыма призвал жителей и гостей полуострова экономить электроэнергию

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Сергей Аксёнов в своём телеграмм-канале обратился к жителям и гостям Республики Крым и призвал к экономии электроэнергии в связи с высоким энергопотреблением и выводом из строя ряда мощностей.

В связи с аномально жаркой погодой в Крыму возникли проблемы с энергоснабжением. Аварии связаны с увеличением нагрузки на энергосистему из-за активного использования систем вентиляции, кондиционирования и холодильного оборудования.

Самая сложная ситуация сложилась в Алуште и близлежащих районах городского округа. После аварии на газопроводе значительно возросла нагрузка на электрические сети.

Из-за экстремальной жары количество аварийных бригад "Крымэнерго" было увеличено. В настоящее время ведутся работы по восстановлению энергоснабжения в тех местах, где оно было нарушено.

На сегодняшний день пиковая мощность потребления в регионе составила 1194 МВт, этот показатель был зафиксирован около 15 часов. Несмотря на увеличение потребления, собственных мощностей достаточно, и энергодефицит Крыму не грозит.

Чтобы снизить нагрузку на электросети и избежать аварий, просим жителей и гостей полуострова не включать одновременно мощные электроприборы или делать это по очереди. Также просим экономно использовать электроэнергию.