Мадам из персонала "Зенита" выступила против флага бойцов СВО

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

На соревнованиях по пляжному футболу в Санкт-Петербурге сотрудница Российского футбольного союза и клуба "Зенит" помешала болельщикам продемонстрировать баннер с символикой добровольческой бригады "Эспаньола". Об этом сообщает сама бригада.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Конфликт произошёл в воскресенье, 7 июля, во время матча чемпионата России между командами "Кристалл" и "Спартак".

Девушка не разрешила болельщикам вывесить баннер "Эспаньолы" на трибуне, объяснив это тем, что он не был согласован с организаторами матча. Позже она заявила, что подразделение связано с украинскими "нацистами".

Командование "Эспаньолы" планирует направить в РФС и клуб "Зенит" официальные письма с запросом проверить действия сотрудницы на предмет правомерности.