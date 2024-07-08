На соревнованиях по пляжному футболу в Санкт-Петербурге сотрудница Российского футбольного союза и клуба "Зенит" помешала болельщикам продемонстрировать баннер с символикой добровольческой бригады "Эспаньола". Об этом сообщает сама бригада.
Конфликт произошёл в воскресенье, 7 июля, во время матча чемпионата России между командами "Кристалл" и "Спартак".
Девушка не разрешила болельщикам вывесить баннер "Эспаньолы" на трибуне, объяснив это тем, что он не был согласован с организаторами матча. Позже она заявила, что подразделение связано с украинскими "нацистами".
Командование "Эспаньолы" планирует направить в РФС и клуб "Зенит" официальные письма с запросом проверить действия сотрудницы на предмет правомерности.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.