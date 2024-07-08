Биометрические данные помогут вступить в брак

В России начнут регистрировать браки по биометрии

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

В России планируется создать сервис, который позволит регистрировать брак без необходимости подавать документы в ЗАГС. Для подтверждения личности будет использоваться Единая биометрическая система, созданная государством.

Фото: unsplash.com by Luis Tosta, PDM

С помощью этого сервиса можно будет не только зарегистрировать брак, но и сменить имя, а также установить отцовство. Разработка сервиса поручена Министерству юстиции совместно с Министерством цифрового развития, Федеральной налоговой службой и Центром биометрических технологий.

Планируется, что новая система упростит заключение брака для молодёжи.