Биометрические данные помогут вступить в брак

В России планируется создать сервис, который позволит регистрировать брак без необходимости подавать документы в ЗАГС. Для подтверждения личности будет использоваться Единая биометрическая система, созданная государством.
С помощью этого сервиса можно будет не только зарегистрировать брак, но и сменить имя, а также установить отцовство. Разработка сервиса поручена Министерству юстиции совместно с Министерством цифрового развития, Федеральной налоговой службой и Центром биометрических технологий.
Планируется, что новая система упростит заключение брака для молодёжи.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.