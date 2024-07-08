Владимир Путин вернул индексацию страховой пенсии для работающих пенсионеров

Работающие пенсионеры теперь снова смогут рассчитывать на индексацию пенсий

2:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно новому закону, с 1 января 2025 года работающие пенсионеры будут получать:

* страховую пенсию;

* фиксированную выплату к ней (учитывающую повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии), которая будет осуществляться на уровне, действующем на 31 декабря 2024 года;

* сумму индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты, которая будет осуществляться после 31 декабря 2024 года.

Сумма индексации будет рассчитываться исходя из размера назначенной, но не выплаченной в период работы страховой пенсии и фиксированной надбавки к ней. Также будут учтены все предыдущие индексации и законодательные корректировки.

После прекращения работы размер страховой пенсии будет увеличен на суммы индексации и корректировок, которые имели место в период трудовой деятельности до 1 января 2025 года.

В конце июня Госдума одобрила этот закон. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, решение затронет 7,87 миллионов человек. Это позволит сохранить в экономике работоспособных граждан, которые будут выходить на пенсию, но продолжать работать, в том числе в сферах с большим дефицитом специалистов.

Правительство отметило, что среднее повышение пенсии составит не менее 1300 рублей.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Владимир Путин предложил вернуть этот механизм во время своего выступления на ПМЭФ в начале июня. Законопроект был внесен 20 июня депутатами от "Единой России", его поддержало правительство и профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что с 2025 года страховые пенсии будут повышаться дважды в год: с 1 февраля — по уровню фактической инфляции, а с 1 апреля — за счёт индексации стоимости индивидуального пенсионного коэффициента.