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В Магаданской области губернатор приказал убивать диких животных

Губернатор-живодёр: в Магаданской области перебьют бездомных животных

2:05
Общество

Губернатор Магаданской области подписал закон, который позволяет убивать бродячих собак. Закон был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 15 июля, сообщает РИА Новости.

Губернатор-живодёр: в Магаданской области перебьют бездомных животных
Фото: flickr.com by David Trawin, CC BY-SA 2.0

Согласно новому закону, отлову подлежат все бездомные собаки, включая стерилизованных, меченых и тех, кто выглядит как домашние животные. В специальных пунктах они будут содержаться до 15 суток, где пройдут 10-дневный карантин. Тех собак, которые не проявляют агрессии, передадут в приют, где им помогут найти новых хозяев. Информация о таких животных будет размещена в интернете. Однако вполне вероятно, что на практике это обернётся бесконтрольным отстрелом бродячих псов. 

Закон предусматривает истребление собак, которые страдают опасными для животных и людей болезнями. Также собаки могут быть умерщвлены, если они причинили вред жизни и здоровью человека или были замечены в стае из трёх и более особей. Ещё один критерий — если собака признана невостребованной.

Ранее депутаты Магаданской областной думы приняли закон, который предполагает умерщвление бродячих собак. Однако прокурор региона выступил против этого решения.

Формально губернатор-живодёр в своём праве: федеральное законодательство отдаёт вопрос о бездомных животных на откуп региональных властей. И стаи бродячих собак в самом деле создают немалую опасность для жителей Магадана, но истребление собак не является решением, соответствующим этическим нормам и может спровоцировать излишнее общественное недовольство. 

В большинстве других регионов России, где проблема бродячих псов также актуальна, например, в Нижегородской области, истребление животных всё же не допускается, и проблему пытаются решить более мягкими методами, соответствующими уровню развития общества. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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