Стали известны последствия непогоды в Ленинградской области

В результате непогоды в Ленинградской области пострадали три человека из-за падения деревьев и элементов кровли. Об этом сообщили власти региона в беседе с РИА Новости.
Без электричества остались почти 10 тысяч жителей. В настоящее время 117 бригад работают над восстановлением электроснабжения.
В Санкт-Петербурге сотрудники 59 раз выезжали на вызовы, связанные с угрозой падения деревьев и слабо укреплённых конструкций. Такую информацию предоставили в ГУ МЧС.
Также сегодня временно прекращал работу Пулковский аэропорт.
Фары вашего автомобиля со временем становятся мутными и желтоватыми? Это довольно распространённая проблема, которая не только ухудшает внешний вид машины, но и снижает эффективность освещения на дороге. К счастью, есть простой и доступный способ вернуть фарам прозрачность и блеск - с помощью средства, которое всегда найдётся в вашей ванной комнате.