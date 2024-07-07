Стали известны последствия непогоды в Ленинградской области

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

В результате непогоды в Ленинградской области пострадали три человека из-за падения деревьев и элементов кровли. Об этом сообщили власти региона в беседе с РИА Новости.

Фото: flickr.com by Zooey, CC BY-SA 2.0

Без электричества остались почти 10 тысяч жителей. В настоящее время 117 бригад работают над восстановлением электроснабжения.

В Санкт-Петербурге сотрудники 59 раз выезжали на вызовы, связанные с угрозой падения деревьев и слабо укреплённых конструкций. Такую информацию предоставили в ГУ МЧС.

Также сегодня временно прекращал работу Пулковский аэропорт.