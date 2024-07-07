Аэропорт Пулково вновь открыт для приёма и вылета самолётов

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Аэропорт "Пулково" вновь начал принимать и отправлять самолёты после временного закрытия из-за погодных условий. Об этом сообщила управляющая компания. Многочисленных очередей удалось избежать.

Фото: flickr.com by Stefan Krasowski, CC BY 2.0

По данным Росавиации, грозовой фронт ушёл из района аэропорта, и задержанные рейсы готовятся к взлёту. Также было уточнено, что четыре самолёта были перенаправлены на запасные аэродромы.

Ранее сегодня объявлялось о временном закрытии аэропорта Пулково по причине непогоды. Мощные циклоны регулярно приходят в Северную столицу этим летом.