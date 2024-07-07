Аэропорт Пулково вновь открыт для приёма и вылета самолётов

Аэропорт "Пулково" вновь начал принимать и отправлять самолёты после временного закрытия из-за погодных условий. Об этом сообщила управляющая компания. Многочисленных очередей удалось избежать.
По данным Росавиации, грозовой фронт ушёл из района аэропорта, и задержанные рейсы готовятся к взлёту. Также было уточнено, что четыре самолёта были перенаправлены на запасные аэродромы.
Ранее сегодня объявлялось о временном закрытии аэропорта Пулково по причине непогоды. Мощные циклоны регулярно приходят в Северную столицу этим летом.
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