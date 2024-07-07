В Петербурге снова буря: аэропорт Пулково закрыт

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

В воскресенье, после сильной жары, на Санкт-Петербург обрушились ливни с грозами. Из-за неблагоприятных погодных условий аэропорт "Пулково" сообщил о задержке рейсов из-за сильного бокового ветра. Один из рейсов был перенаправлен на запасной аэродром.

Несколько дней назад город на Неве уже подвергался мощному удару стихии, в результате которого погибли двое жителей, многие деревья вырваны с корнем, повалены строительные краны и рекламные щиты.

Жаркое лето 2024 года провоцирует в Северной столице возникновение подобных опасных циклональных явлений.