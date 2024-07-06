В рособрнадзоре продолжают издевательские эксперименты над учителями

Учителям добавят проблем: рособрнадзор придумал новые требования к учителям

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор) совместно с Министерством просвещения России разработали новую систему оценки компетенций школьных учителей.

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Как сообщает ТАСС, уже ближайшей осенью эта система будет апробирована. До этого работу учителей оценивали только по результатам успеваемости учеников. Однако такой подход не даёт полной картины качества подготовки педагогов в регионах, считает глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его мнению, даже самый талантливый учитель может столкнуться с трудностями, если не владеет методиками обучения, не понимает психологию школьников и не умеет эффективно передавать им знания. Для оценки профессионализма учителей Рособрнадзор разработал "пул вопросов", ответы на которые позволят получить объективную картину. Всего индекс будет включать 69 показателей.

Осенью ведомство Музаева проведёт исследование всех составляющих организации педагогического процесса: оценки детей, компетенции учителей и состояние образовательной инфраструктуры. Глава рособрнадзора уверен, что если все три области находятся в хорошем состоянии, то результаты обучения школьников в регионе, как правило, будут высокими.

Выводы рособрнадзора станут "докладной запиской" для глав субъектов РФ или глав муниципалитетов. Благодаря этим данным губернаторы и мэры смогут определить, куда вкладывать средства: в обучение и переподготовку учителей или в улучшение инфраструктуры школы, например, в покупку компьютеров или оснащение лабораторий.

Впрочем, вероятнее всего, новая инициатива рособрнадзора обернётся очередным кошмаром для учителей и без того перегруженных бюрократической волокитой. Чиновники рособрнадзора, как правило, сами имевшие весьма посредственное отношение, или вовсе в школе не работавшие как сам Анзор Музаев, "страшно далеки" от проблем учительского сообщества, так что лучшее, что они могут сделать — это предоставить уже учителям возможность работать, исходя из реальной ситуации в учебном коллективе, а не опираясь на писанину о "69 оттенках серого".