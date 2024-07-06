Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Друг Отара Кушанашвили рассказал о самочувствии артиста
Кардиолог Васильев: боль за грудиной — первый тревожный сигнал инфаркта
Российские борцы отказались участвовать в олимпиаде в Париже
Летний уход для лица: эффективные маски до начала осени
Дрожжевые булочки для хлебной корзины: простой рецепт без молока и яиц
Моника Беллуччи рассказала о впечатлениях от Большого театра в Москве
Лучшие упражнения для поддержания формы после 50 лет
Как создать функциональное пространство на участке 6 соток
Большинство россиян предпочитают отдыхать в России
В рособрнадзоре продолжают издевательские эксперименты над учителями

Учителям добавят проблем: рособрнадзор придумал новые требования к учителям

Общество

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор) совместно с Министерством просвещения России разработали новую систему оценки компетенций школьных учителей.

Учителям добавят проблем: рособрнадзор придумал новые требования к учителям
Фото: commons.wikimedia.org by Mor, CC BY-SA 3.0

Как сообщает ТАСС, уже ближайшей осенью эта система будет апробирована. До этого работу учителей оценивали только по результатам успеваемости учеников. Однако такой подход не даёт полной картины качества подготовки педагогов в регионах, считает глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его мнению, даже самый талантливый учитель может столкнуться с трудностями, если не владеет методиками обучения, не понимает психологию школьников и не умеет эффективно передавать им знания. Для оценки профессионализма учителей Рособрнадзор разработал "пул вопросов", ответы на которые позволят получить объективную картину. Всего индекс будет включать 69 показателей.

Осенью ведомство Музаева проведёт исследование всех составляющих организации педагогического процесса: оценки детей, компетенции учителей и состояние образовательной инфраструктуры. Глава рособрнадзора уверен, что если все три области находятся в хорошем состоянии, то результаты обучения школьников в регионе, как правило, будут высокими.

Выводы рособрнадзора станут "докладной запиской" для глав субъектов РФ или глав муниципалитетов. Благодаря этим данным губернаторы и мэры смогут определить, куда вкладывать средства: в обучение и переподготовку учителей или в улучшение инфраструктуры школы, например, в покупку компьютеров или оснащение лабораторий.

Впрочем, вероятнее всего, новая инициатива рособрнадзора обернётся очередным кошмаром для учителей и без того перегруженных бюрократической волокитой. Чиновники рособрнадзора, как правило, сами имевшие весьма посредственное отношение, или вовсе в школе не работавшие как сам Анзор Музаев, "страшно далеки" от проблем учительского сообщества, так что лучшее, что они могут сделать — это предоставить уже учителям возможность работать, исходя из реальной ситуации в учебном коллективе, а не опираясь на писанину о "69 оттенках серого". 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России

Артистка проживает с семьёй в Израиле.

Певица Алла Пугачёва призывает коллег и друзей уезжать из России
В Китае рассказали о сработавшем плане России относительно золота в банках США
NetEase: план России сработал, из банков США и Британии вывозят тонны золота
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
"Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Как дачникам защитить огурцы от мучнистой росы? Простое народное решение
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Последние материалы
Российские борцы отказались участвовать в олимпиаде в Париже
Летний уход для лица: эффективные маски до начала осени
Дрожжевые булочки для хлебной корзины: простой рецепт без молока и яиц
Моника Беллуччи рассказала о впечатлениях от Большого театра в Москве
Лучшие упражнения для поддержания формы после 50 лет
Как создать функциональное пространство на участке 6 соток
Большинство россиян предпочитают отдыхать в России
Японское правительство завершило переход от дискет к современным технологиям
Расшифрован древний язык с найденной в Турции таблички
Транспортный коллапс в Шереметьево: "Аэрофлот" отвергает все обвинения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников