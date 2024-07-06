Новый сигнал от радикалов: в Нальчике родители и дети не встали под гимн России

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СМИ сообщают о вопиющем случае неуважения к государственным символам России, который произошёл на выпускном вечере в Нальчике. Взрослые и школьники отказались слушать гимн стоя, а некоторые дети даже закрывали уши руками.

Фото: commons.wikimedia.org by Takumiitinose, CC BY-SA 4.0

Среди восьми взрослых, которые не почтили гимн в школе № 33, были начальник отдела "РусГидро", жена главного тренера сборной России по дзюдо, жена крупного застройщика в КБР и другие.

За неуважение к гимну на родителей выпускников составили протоколы. Наиболее опасной тенденцией является то, что неуважение к гимну проявили не какие-то "тёмные" люди, а уважаемые в своём окружении чиновники. Всё это демонстрирует опасность радикализации элит в национальных республиках Кавказа.