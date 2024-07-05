Пособники мигрантов лишатся всего имущества и свободы: Пётр Толстой раскрыл правду о новом законопроекте

В Госдуме рассматривается ужесточение наказаний для пособников мигрантов. Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой заявил, что нарушители будут не только лишены свободы, но и лишатся всего нажитого имущества.
Вопрос нелегальной миграции в России стоит остро, привлекая внимание законодателей. Депутаты инициировали законопроект, направленный на прекращение нелегального въезда мигрантов. В новом законопроекте предусмотрены серьёзные санкции для организаторов незаконной миграции, включая конфискацию имущества за незаконный завоз мигрантов и выдачу им поддельных документов, сообщает "Царьград".
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой подчеркнул необходимость ужесточения наказаний, поскольку среди нелегальных мигрантов растёт число радикалов. Он отметил, что незаконная миграция опасна не меньше, чем экстремизм и терроризм, а пособники миграции действуют из корыстных побуждений, стремясь к собственному обогащению.
Толстой выразил надежду, что законопроект будет принят, что приведёт к лишению свободы и имущества тех, кто зарабатывает на легализации мигрантов. Принятые меры, по мнению депутата, помогут бороться с незаконной миграцией и защитят страну от радикальных элементов.
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