Пособники мигрантов лишатся всего имущества и свободы: Пётр Толстой раскрыл правду о новом законопроекте

Депутат Пётр Толстой рассказал, что ждёт пособников мигрантов в России

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

В Госдуме рассматривается ужесточение наказаний для пособников мигрантов. Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой заявил, что нарушители будут не только лишены свободы, но и лишатся всего нажитого имущества.

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Вопрос нелегальной миграции в России стоит остро, привлекая внимание законодателей. Депутаты инициировали законопроект, направленный на прекращение нелегального въезда мигрантов. В новом законопроекте предусмотрены серьёзные санкции для организаторов незаконной миграции, включая конфискацию имущества за незаконный завоз мигрантов и выдачу им поддельных документов, сообщает "Царьград".

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой подчеркнул необходимость ужесточения наказаний, поскольку среди нелегальных мигрантов растёт число радикалов. Он отметил, что незаконная миграция опасна не меньше, чем экстремизм и терроризм, а пособники миграции действуют из корыстных побуждений, стремясь к собственному обогащению.

Толстой выразил надежду, что законопроект будет принят, что приведёт к лишению свободы и имущества тех, кто зарабатывает на легализации мигрантов. Принятые меры, по мнению депутата, помогут бороться с незаконной миграцией и защитят страну от радикальных элементов.