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"Вычёркивай упоминание России или не приезжай": профессор РАН Оганов раскритиковал организаторов IGC за дискриминацию российских учёных

Профессор РАН Оганов рассказал о дискриминации российских учёных со стороны IGC

5:23
Общество

Организаторы Международного геологического конгресса (International Geological Congress, IGC), который состоится в августе в Южной Корее, разрешили российским учёным посетить мероприятие, но при условии, что они исключат любое упоминание России.

Профессор РАН Оганов рассказал о дискриминации российских учёных со стороны IGC

О дискриминации в беседе с Pravda.Ru рассказал заслуженный профессор Сколтеха, член Европейской Академии, почётный член Американского физического общества и Королевского химического общества, председатель научного комитета премии "Вызов" Артём Оганов.

"Меня пригласили выступить на конгрессе с ключевой лекцией, я согласился. Зарегистрировался, отправил тезисы своего доклада, они были приняты, всё хорошо. Через пару месяцев я получил письмо от организационного комитета (в отличие от учёных, которые меня приглашали, этот комитет — бюрократы). Они сообщили, что поскольку ты из России, а мы Россию не любим, вычёркивай из тезисов и отовсюду упоминание о том, что ты из России. Если не вычёркиваешь, тогда не приезжай", — рассказал Артём Оганов.

Как отметил учёный, такое отношение со стороны организаторов МГК — унизительное. Как и спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, он мог принять такой выбор, и в России такой выбор бы приняли.

"Но я бы потерял уважение к себе. И, честно говоря, я бы потерял уважение моих коллег. Ведь все понимают, что такое отсутствие собственного достоинства. Если вы позволяете людям об себя вытирать ноги, думая, что это какой-то хитрый временный компромисс, что это политический ход с вашей стороны, то вы ошибаетесь. И о вас просто будут до конца ваших дней вытирать ноги. Компромиссы необходимы, дипломатия тоже необходима. Не всегда надо размахивать шашкой, но никогда нельзя давать относиться к себе как к человеку второго сорта", — добавил собеседник Pravda.Ru.

В связи с этими обстоятельствами Артём Оганов написал организаторам конференции письмо, в котором заявил о недопустимости дискриминации в отношении себя и других людей. Кроме того, учёный написал в исполнительный совет Международного геологического союза письмо с требованием отмены всех дискриминационных решений Международного союза геологических наук (International Union of Geological Sciences (IUGS) и отставки нынешнего президента Джона Ладдена, который "солгал и нарушил устав". Дело в том, что устав этой организации говорит, что основная ее цель — объединять учёных всех стран независимо от политики, расы и так далее. Помимо этого, президент Джон Ладден утверждал, что поставил на паузу своё членство в Российской Академии Наук — что на поверку оказалось ложью. В РАН эту информацию опровергли, более того, на всех своих страницах этот человек выставляет информацию о членстве в РАН.

"Прямого ответа я не получил. Но, рассмотрев моё письмо, исполнительный комитет написал письмо в Комитет российских геологов, с копией мне, подтвердив свою позицию, что они будут дискриминировать российских геологов, осуждают политику России и т. д. После этого осталось не так много вариантов для дальнейших действий. Я написал представителям стран в IUGS. Международный геологический союз (IUGS) состоит из национальных комитетов и их представителей. Именно национальные комитеты финансируют IUGS, без их поддержки он не сможет существовать. Надо сказать, что около половины стран уже перестали вносить свои взносы. Так вот, представителям всех стран я и написал, что президент IUGS солгал и нарушил устав. А там этих представителей стран — под двести. Я полночи копировал их емейлы с сайта, и отправил им всем своё письмо", — рассказал заслуженный профессор Сколтеха.

Ответила Оганову только представительница Канады, которая стала рассказывать про вмешательство России в выборы в США и то, что за это почему-то необходимо наказать российских учёных, а я оправдываю агрессию под видом борьбы с дискриминацией. Небольшая переписка с этой дамой показала полную бессмысленность ведения диалога ввиду крайне низкого интеллекта и отсутствия культуры диалога.

Международный геологический конгресс, проводящийся при поддержке Международного союза геологических наук один раз в четыре года, является одним из самых значимых международных научных событий в сфере геологии. Ближайшая сессия МГК должна пройти в южнокорейском Пусане 25-31 августа этого года. В марте 2022 года руководство МСГН приняло заявление, в котором осудило действия России на Украине и заявило, что приостанавливает любое взаимодействие с Российской Федерацией и отзывает предложение о проведении следующего конгресса в Санкт-Петербурге в 2028 году. В заявлении также говорилось о необходимости прекратить "активное привлечение ученых из российских институтов".

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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