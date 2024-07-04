Подпись против Ельцина определила судьбу будущего предпринимателя: Константин Малофеев поделился историей из жизни

Политический жест в 1993 году изменил карьеру Константина Малофеева

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

В девяностые годы Россия переживала противоречивый период: для одних это был крах, для других — время расцвета.

Фото: Пресс-служба Президента Приднестровья is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Первый президент России Борис Ельцин и его окружение принадлежали ко второй категории, активно препятствуя сторонникам другой точки зрения. Одним из таких оппонентов был Константин Малофеев, который, будучи студентом и специалистом по конституционному праву, в 1993 году подписал воззвание против ельцинского государственного переворота.

Эта подпись оказала значительное влияние на его карьеру. Несмотря на отличное образование и стажировки за границей, его сочли "неблагонадёжным". Это выяснилось, когда через два года после подписания воззвания его кандидатуру отклонили при устройстве на госслужбу из-за той самой подписи, сообщает "Царьград".

После этих событий Малофеев решил отойти от политики и государственной службы, посчитав их грязными и лживыми, и полностью посвятил себя бизнесу. Впоследствии он стал учредителем Царьграда, меценатом и предпринимателем.