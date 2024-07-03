Мигранты стали "почему-то" сдавать русский язык в 10 раз хуже прежнего

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

По данным Минобрнауки, с января по май процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, увеличился с 3% до 30%. Об этом сообщает РИА Новости.

Это связано с тем, что проверки стали выявлять массовые случаи подлога и подделки документов о сдаче русского языка иностранцами. На самом деле никаких экзаменов не проводилось.

Знание русского языка является одним из базовых требований к трудовым мигрантам согласно законодательству РФ. Проверки МВД и ФСБ выявляют десятки тысяч мигрантов, не знающих русского языка.