Мигранты стали "почему-то" сдавать русский язык в 10 раз хуже прежнего

По данным Минобрнауки, с января по май процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, увеличился с 3% до 30%. Об этом сообщает РИА Новости.
Это связано с тем, что проверки стали выявлять массовые случаи подлога и подделки документов о сдаче русского языка иностранцами. На самом деле никаких экзаменов не проводилось.
Знание русского языка является одним из базовых требований к трудовым мигрантам согласно законодательству РФ. Проверки МВД и ФСБ выявляют десятки тысяч мигрантов, не знающих русского языка.
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