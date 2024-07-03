Депутат из Госдумы признал ошибочность заморозки пенсионных накоплений

Чиновники каются: заморозка пенсионных накоплений была ошибкой

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что решение о заморозке пенсионных накоплений было ошибочным.

Фото: Wikipedia by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

"Я считаю, что мы тогда не просто поторопились, а сделали ошибку. Поскольку было принято законодательное решение, все на это решение ориентировались, и начали формироваться негосударственные пенсионные фонды. Все рассчитывали, что они смогут работать с деньгами, поступающими в эти фонды, довольно приличные суммы уже собрали. Потом вдруг неожиданно меняем правила игры", - сказал Аксаков на Финансовом конгрессе Банка России.

Возвращение к нормам, которые действовали до 2014 года, — это тема для обсуждения, полагает депутат.

Таким образом, признание ошибки, к сожалению, не породило желания её исправить.