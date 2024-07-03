Депутат из Госдумы признал ошибочность заморозки пенсионных накоплений

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что решение о заморозке пенсионных накоплений было ошибочным.
"Я считаю, что мы тогда не просто поторопились, а сделали ошибку. Поскольку было принято законодательное решение, все на это решение ориентировались, и начали формироваться негосударственные пенсионные фонды. Все рассчитывали, что они смогут работать с деньгами, поступающими в эти фонды, довольно приличные суммы уже собрали. Потом вдруг неожиданно меняем правила игры", - сказал Аксаков на Финансовом конгрессе Банка России.
Возвращение к нормам, которые действовали до 2014 года, — это тема для обсуждения, полагает депутат.
Таким образом, признание ошибки, к сожалению, не породило желания её исправить.