Конкурс красоты с участием школьниц в купальниках вызвал волну негодования в Ростове-на-Дону

Детский конкурс красоты в Ростове-на-Дону спровоцировал волну возмущения

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

В конце июня в Ростове-на-Дону возник скандал вокруг конкурса "Детская супермодель России", где участвовали школьницы в купальниках.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, PDM

Фотографии участниц вызвали волну возмущения в социальных сетях и обсуждений. Основной причиной негодования стало участие несовершеннолетних в откровенных нарядах, что многие сочли неприемлемым. Организаторы конкурса утверждают, что все родители дали согласие и что мероприятие проводится не первый год без нареканий.

Генеральный директор компании-организатора и председатель оргкомитета считают, что скандал имеет заказной характер, и что фотографии были вырваны из контекста. Общественность, однако, обеспокоена тем, что детей используют для коммерческих целей, подрывая семейные ценности, сообщает argumenti.ru.

Скандал привлек внимание прокуратуры Ростовской области, которая инициировала проверку оргкомитета конкурса.