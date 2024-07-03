TR: россиянки изменяют мужьям на курортах, 79% мужчин не знают о "рогах"

TimesRu: россиянки ездят изменять в Турцию, Анапу и Крым

2:42 Your browser does not support the audio element. Общество

В ходе ежегодной телеконференции "Познай себя" психологи озвучили топ-5 курортов, где россиянки чаще всего заводят романы на стороне.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas, PDM

Опрос более чем 25 000 женщин в социальных сетях показал, что 56% из них имели курортные романы, сообщает Telegram-канал TimesRu (TR).

Почему женщины решаются на измену?

28% опрошенных хотят подтвердить свою привлекательность для мужчин,

21% хотят сделать отдых незабываемым,

20% ищут любовь и семейное счастье.

3% женщин мстили своим постоянным партнёрам,

12% было скучно, они просто искали компанию.

На основании ответов женщин исследователи выделили 5 морских курортов, где женщины наиболее склонны к интрижкам:

Турция и Египет; Сочи и курорты Краснодарского края; Таиланд и Гоа; Бали, Мальдивы и другие экзотические острова; Крым.

Социологи также обнаружили интересную закономерность: чем дальше женщина уезжает от своего родного города или страны, тем более непристойно она себя ведёт, потому что "тут нет знакомых и никто не узнает".

"Соскучились по общению, новым впечатлениям, по отдыху у моря", — так объясняют женщины свои романы с турками или соседями по отелю.

Занятно, что 72% женщин признались, что их мужчины (отпустившие или отправившие на море) не знают и никогда не узнают об их интрижках, а 48% делятся впечатлениями от них со своими лучшими подругами.

Комментирующие итоги опроса россияне (в основном — мужчины) разделились на две примерно равные части. Причём темой обсуждения стало не поведение прекрасных дам, а вопрос "зачем отпускать женщину одну (даже с ребёнком) на курорт".

Первая часть мужчин считает, что на курорты нужно ездить только вместе, подстраивая отпуска и планы, "иначе это не пара и не семья"; также не нужно отпускать женщин туда, где их будут провоцировать на измены. Вторая часть пишет, что женщина может загулять "даже в космосе, если захочет", а также не является вещью "которую можно отпустить или нет", добавляя "бывают обстоятельства, когда поехать совместно не получается".

В ответ первые называют вторых "оленями", намекая на ветвистые рога, сообщает TimesRu.

Ранее Pravda. Ru цитировала данные национального опроса россиян "что мужчинам не нравится в женщинах" — на первом месте оказалась полнота, когда "любимая дюймовочка стала нежеланной стокилограммовочкой".