TR: россиянки изменяют мужьям на курортах, 79% мужчин не знают о "рогах"

В ходе ежегодной телеконференции "Познай себя" психологи озвучили топ-5 курортов, где россиянки чаще всего заводят романы на стороне.
Опрос более чем 25 000 женщин в социальных сетях показал, что 56% из них имели курортные романы, сообщает Telegram-канал TimesRu (TR).
Почему женщины решаются на измену?
На основании ответов женщин исследователи выделили 5 морских курортов, где женщины наиболее склонны к интрижкам:
Социологи также обнаружили интересную закономерность: чем дальше женщина уезжает от своего родного города или страны, тем более непристойно она себя ведёт, потому что "тут нет знакомых и никто не узнает".
"Соскучились по общению, новым впечатлениям, по отдыху у моря", — так объясняют женщины свои романы с турками или соседями по отелю.
Занятно, что 72% женщин признались, что их мужчины (отпустившие или отправившие на море) не знают и никогда не узнают об их интрижках, а 48% делятся впечатлениями от них со своими лучшими подругами.
Комментирующие итоги опроса россияне (в основном — мужчины) разделились на две примерно равные части. Причём темой обсуждения стало не поведение прекрасных дам, а вопрос "зачем отпускать женщину одну (даже с ребёнком) на курорт".
В ответ первые называют вторых "оленями", намекая на ветвистые рога, сообщает TimesRu.
Ранее Pravda. Ru цитировала данные национального опроса россиян "что мужчинам не нравится в женщинах" — на первом месте оказалась полнота, когда "любимая дюймовочка стала нежеланной стокилограммовочкой".
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