TR: россиянки изменяют мужьям на курортах, 79% мужчин не знают о "рогах"

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TimesRu: россиянки ездят изменять в Турцию, Анапу и Крым

2:42
Общество

В ходе ежегодной телеконференции "Познай себя" психологи озвучили топ-5 курортов, где россиянки чаще всего заводят романы на стороне.  

TimesRu: россиянки ездят изменять в Турцию, Анапу и Крым
Фото: unsplash.com by Tomas Salas, PDM

Опрос более чем 25 000 женщин в социальных сетях показал, что 56% из них имели курортные романы, сообщает Telegram-канал TimesRu (TR).

Почему женщины решаются на измену?

  • 28% опрошенных хотят подтвердить свою привлекательность для мужчин,
  • 21% хотят сделать отдых незабываемым,
  • 20% ищут любовь и семейное счастье.
  • 3% женщин мстили своим постоянным партнёрам,
  • 12% было скучно, они просто искали компанию.

На основании ответов женщин исследователи выделили 5 морских курортов, где женщины наиболее склонны к интрижкам:

  1. Турция и Египет;
  2. Сочи и курорты Краснодарского края;
  3. Таиланд и Гоа;
  4. Бали, Мальдивы и другие экзотические острова;
  5. Крым.

Социологи также обнаружили интересную закономерность: чем дальше женщина уезжает от своего родного города или страны, тем более непристойно она себя ведёт, потому что "тут нет знакомых и никто не узнает".

"Соскучились по общению, новым впечатлениям, по отдыху у моря", — так объясняют женщины свои романы с турками или соседями по отелю.

Занятно, что 72% женщин признались, что их мужчины (отпустившие или отправившие на море) не знают и никогда не узнают об их интрижках, а 48% делятся впечатлениями от них со своими лучшими подругами.

Комментирующие итоги опроса россияне (в основном — мужчины) разделились на две примерно равные части. Причём темой обсуждения стало не поведение прекрасных дам, а вопрос "зачем отпускать женщину одну (даже с ребёнком) на курорт".

  1. Первая часть мужчин считает, что на курорты нужно ездить только вместе, подстраивая отпуска и планы, "иначе это не пара и не семья"; также не нужно отпускать женщин туда, где их будут провоцировать на измены.
  2. Вторая часть пишет, что женщина может загулять "даже в космосе, если захочет", а также не является вещью "которую можно отпустить или нет", добавляя "бывают обстоятельства, когда поехать совместно не получается".

В ответ первые называют вторых "оленями", намекая на ветвистые рога, сообщает TimesRu.

Ранее Pravda. Ru цитировала данные национального опроса россиян "что мужчинам не нравится в женщинах" — на первом месте оказалась полнота, когда "любимая дюймовочка стала нежеланной стокилограммовочкой".

Главные причины измен
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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