В Дагестане всё же вводится запрет на ношение никабов

Абдулла Салимов: "Муфтият Дагестана вводит временный запрет на никабы"

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Сегодня утром заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов выступил с обращением к "правоверным" (это самоназвание членов уммы — мусульманской общины).

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Он пояснил, что вчера в СМИ несколько неверно интерпретировали решение отдела фетв (предписаний для мусульманской общины) якобы в том смысле, что запрет на никабы не вводится. На самом деле, по его словам отдел фетв по запросу министерства по делам национальностей Дагестана принял решение о временном запрете никабов.

Запрет носит временный характер и связан с высоким риском террористических угроз.

Никаб не является обязательной частью исламского дресс-кода и даже в Саудовской Аравии, Иране и Афганистане его ношение не обязательно. Ношение никабов практикуют радикальные мусульмане ваххабитского толка, поэтому в ряде светских режимов Средней Азии ношение никабов запрещено законами государства.

Законодательный запрет на ношение никабов в России вызвал нездоровую общественную дискуссию, поэтому вполне похвально, что этот вопрос исламского быта решается в мусульманских общинах, что не даёт повода враждебным элементам говорить о вмешательстве государства в дела религии.