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Коммунальщики устроили сауну жителям Воронежа: при +33 С им включили отопление

Общество

В Воронеже, на бульваре Победы, в многоэтажном доме включили отопление, хотя на улице в тот день было +33 градуса.

Как пояснили в городском управлении ЖКХ, отопление включили из-за нештатной ситуации, которая произошла во время работ по промывке и опрессовке отопительной системы дома. Однако позднее тепло в батареях пропало.

Жители практически всех регионов России могут отметить одну особенность: коммунальщики очень любят топить нещадно при тёплой погоде и едва поддерживать тепло в периоды морозов. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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