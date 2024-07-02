Коммунальщики устроили сауну жителям Воронежа: при +33 С им включили отопление

В Воронеже, на бульваре Победы, в многоэтажном доме включили отопление, хотя на улице в тот день было +33 градуса.

Как пояснили в городском управлении ЖКХ, отопление включили из-за нештатной ситуации, которая произошла во время работ по промывке и опрессовке отопительной системы дома. Однако позднее тепло в батареях пропало.

Жители практически всех регионов России могут отметить одну особенность: коммунальщики очень любят топить нещадно при тёплой погоде и едва поддерживать тепло в периоды морозов.