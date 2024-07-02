Принявший участие в СВО уроженец Таджикистана получил паспорт РФ: в этом ему помогли неравнодушные люди

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Уроженец Таджикистана получил российское гражданство после участия в СВО

2:14
Общество

Зикирулло Ганиев, родом из Таджикистана, стал гражданином России 26 июня после долгого процесса, в котором активное участие принял журналист.

Уроженец Таджикистана получил российское гражданство после участия в СВО
Фото: Личный архив by Афонина Анастасия, PDM

Изначально Ганиев сообщил своим родителям, что отправляется в Россию на заработки, но на самом деле он приехал в ДНР для участия в СВО. Участие в таких действиях могло бы привести к тюремному заключению на его родине до 20 лет.

В процессе службы Ганиев присоединился к одной из известных бригад и получил позывной "Зик" за свои заслуги на поле боя. За два года он неоднократно получал серьезные ранения, но всегда находил силы вернуться на фронт. В августе 2023 года он выразил желание получить российское гражданство. В ответ на его запрос журналист URA.RU обратилась к омбудсмену по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой, которая, несмотря на сложность ситуации, предоставила ценные рекомендации.

Дополнительную поддержку оказал советник главы ДНР Ян Гагин, который посоветовал Ганиеву лично подать документы на гражданство в миграционной службе ДНР. Из-за непрерывного участия в боевых действиях, Ганиев не мог сразу же обратиться в миграционную службу, но благодаря информации, предоставленной журналистом, служба была готова к его визиту.

В феврале Ганиев подал все необходимые документы, и через четыре месяца, в июне, его усилия были вознаграждены — он получил российское гражданство. Ганиев выразил глубокую благодарность всем, кто поддерживал его на этом пути, включая журналиста за регулярное внимание к его здоровью и помощь в сборе и переводе документов, а также командованию и миграционной службе за ускорение процесса.

На данный момент Ганиев проходит процесс восстановления после тяжелого ранения, которое привело к повреждениям обеих ног. Он признал, что двигается с трудом, но испытывает гордость за себя и своих товарищей, а также за свой новый статус гражданина России.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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