Недавний приезд американского рэпера Канье Уэста сопровождался необычайной шумихой в СМИ: ожидалось, что певец выступит в Лужниках, но в последний момент оказалось, что прибыл с частным визитом к некому русскому приятелю на приватный концерт. Касательно его выступления в Лужниках информации больше не стало, но интрига сохраняется: не факт, что концерт так и не состоится.
Для тех, кто не интересуется американским исполнительским творчеством эта тема оставалась безразличной. Однако православное патриотическое движение "Сорок сороков" провело исследование текстов песен этого деятеля и выявило омерзительные и преступные с точки зрения российского законодательства тексты.
"Она вдыхает этот фен с моего чл..на
Она хочет, чтобы я вдул ко...с ей в зад,
Она русская, я вые..л её за Украину,
Купил ей сумку и набил её мелочью ".
Таким образом, уже за исполнение этого куплета по российскому законодательству полагается суровое наказание сразу по нескольким статьям.
Политолог Сергей Марков предлагает выявить, кто из российской власти потворствует подобного рода деятелям из-за рубежа и обеспечивает им въезд в Россию.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.