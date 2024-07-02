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"Сорок сороков" выявило неприглядные тексты песен Канье Уэста

"О чём поёт чужая птица" или почему Канье Уэст не нужен в Москве на концерте

1:19
Общество

Недавний приезд американского рэпера Канье Уэста сопровождался необычайной шумихой в СМИ: ожидалось, что певец выступит в Лужниках, но в последний момент оказалось, что прибыл с частным визитом к некому русскому приятелю на приватный концерт. Касательно его выступления в Лужниках информации больше не стало, но интрига сохраняется: не факт, что концерт так и не состоится. 

"О чём поёт чужая птица" или почему Канье Уэст не нужен в Москве на концерте
Фото: unsplash.com by Kane Reinholdtsen, CC0

Для тех, кто не интересуется американским исполнительским творчеством эта тема оставалась безразличной. Однако православное патриотическое движение "Сорок сороков" провело исследование текстов песен этого деятеля и выявило омерзительные и преступные с точки зрения российского законодательства тексты.

"Она вдыхает этот фен с моего чл..на
Она хочет, чтобы я вдул ко...с ей в зад,
Она русская, я вые..л её за Украину,
Купил ей сумку и набил её мелочью ".

Таким образом, уже за исполнение этого куплета по российскому законодательству полагается суровое наказание сразу по нескольким статьям.

Политолог Сергей Марков предлагает выявить, кто из российской власти потворствует подобного рода деятелям из-за рубежа и обеспечивает им въезд в Россию. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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