Названы самые экстравагантные вакансии в Новосибирске: от "чайджи" до "лидоруба"

В Новосибирске аналитики кадрового сервиса выделили несколько необычных вакансий, которые отличаются от стандартных предложений на рынке труда.
Среди них есть позиция "чайджи", где сотрудник должен обслуживать руководство, подавая чай, кофе, а также завтраки и обеды. Кроме этого, "чайджи" отвечает за поддержание чистоты в офисе, и за такую работу предлагают от 40 до 50 тысяч рублей в месяц.
Ещё одна интересная должность — "лидоруб", ассистент региональных менеджеров, который взаимодействует с клиентами, осуществляет звонки и рассылает презентационные материалы. Для этой роли важны умения работы с компьютерными программами и базовые знания в продажах, при этом зарплата может достигать от 50 до 100 тысяч рублей, сообщает atas.info.
Кроме того, в перечень необычных вакансий входят такие специализации, как хроматографист, занимающийся анализом химических составов, люминофорщик-экранировщик, наносящий люминофорные покрытия, рабочий на мельницу, реставратор изделий из дерева, а также руководитель хаускипинга, медник и менеджер по эквайрингу.
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