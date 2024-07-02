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"Эксперимент над школьниками": Госдума решительно взялась за вопрос отмены ЕГЭ в России

Депутаты Госдумы решительно взялись за вопрос отмены ЕГЭ в России

1:47
Общество

Заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что нижняя палата парламента в октябре 2024 года рассмотрит в первом чтении законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). По словам парламентария, документом планируется замена ЕГЭ на проведение аттестации в форме государственных экзаменов.

В пояснительной записке законопроекта, который разработали депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП (Справедливая Россия — За правду), и внесли в Госдуму 5 июня, ЕГЭ назвали экспериментом над учащимися.

"Формат ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только "проставлять галочки в клеточках". На ЕГЭ работает память школьника, а не его мышление", — говорится в пояснительно записке.

Комментируя инициативу, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отказ от ЕГЭ возможен при появлении альтернативы, которая должна быть понятной и объективной. Он добавил, что экзамен пока остается рабочей моделью.

"Сейчас нет ни в одной стране мира другого подхода оценки знаний учащегося, кроме как экзамен. На сегодняшний день модель ЕГЭ, мы ее постоянно совершенствуем, она рабочая. Рособрнадзор открыт к конструктивным предложениям", — отмечал чиновник.

Закон об отмене ЕГЭ в случае его принятия может вступить в силу с 1 января 2025 года, а результаты уже сданных ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи и могут приниматься в вузах в качестве вступительных испытаний.

 

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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