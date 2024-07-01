Инвалиды станут ключом к решению дефицита кадров до 2030 года: эксперт отметил верность решения Минтруда РФ

Эксперт указал на важность решения Минтруда РФ об интеграции инвалидов в экономику

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В России активно обсуждается возможность использования трудоспособных инвалидов для решения проблемы дефицита кадров на рынке труда.

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Минтруд разработал проект концепции, направленной на повышение занятости людей с ограниченными возможностями, включая предложение о освобождении инвалидов первой группы от НДФЛ и налога на самозанятость. Кроме того, компании, которые примут на работу инвалидов, могут получить приоритетный доступ к государственным закупкам, сообщает "Царьград".

Экономический обозреватель Юрий Пронько выразил поддержку этой инициативы, отметив её потенциальные выгоды до 2030 года. Пронько подчеркнул, что этот шаг имеет большое значение для российской экономики, и выразил надежду на введение дополнительных фискальных стимулов для предприятий, поддерживающих инвалидов.