В России активно обсуждается возможность использования трудоспособных инвалидов для решения проблемы дефицита кадров на рынке труда.
Минтруд разработал проект концепции, направленной на повышение занятости людей с ограниченными возможностями, включая предложение о освобождении инвалидов первой группы от НДФЛ и налога на самозанятость. Кроме того, компании, которые примут на работу инвалидов, могут получить приоритетный доступ к государственным закупкам, сообщает "Царьград".
Экономический обозреватель Юрий Пронько выразил поддержку этой инициативы, отметив её потенциальные выгоды до 2030 года. Пронько подчеркнул, что этот шаг имеет большое значение для российской экономики, и выразил надежду на введение дополнительных фискальных стимулов для предприятий, поддерживающих инвалидов.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.