Средняя зарплата омичей: рост и реальность

Доходы в Омской области: номинальные и реальные показатели

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

В апреле средняя номинальная зарплата в Омской области достигла 61 517 рублей, что на 3,3% больше, чем в предыдущем месяце. Однако разница между номинальной и реальной зарплатой значительная. За год начисленная зарплата выросла на 18,4%, но с учетом роста цен — всего на 9,9%. Средний доход омичей с января по апрель составил 58 854 рубля в месяц.

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Зарплаты в регионе варьируются в зависимости от вида экономической деятельности. Например, на производстве одежды средняя зарплата составляет 18,8 тысяч рублей, а у производителей кокса и нефтепродуктов — 165,6 тысяч рублей. В финансовой и страховой сферах зарплаты приближаются к 100 тысяч рублей (92,7 тысяч рублей). Высокие зарплаты также у ремонтников машин и оборудования (91,7 тысяч рублей), на производстве транспортных средств и оборудования (89,7 тысяч рублей) и у производителей напитков (88,2 тысяч рублей), сообщает gorod55.ru.